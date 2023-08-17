Дзаньоло проходит заключительную часть медицинских тестов для перехода в «Астон Виллу»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло в настоящее время проходит заключительную, основную часть медицинских тестов в качестве нового игрока «Астон Виллы», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Документы между всеми сторонами будут подписаны в течение дня.

Ранее информировалось, что «Астон Вилла» арендует полузащитника с возможностью выкупа за 27 миллионов евро.

Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провел в общей сложности 28 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.