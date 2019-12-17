Ходжсон хочет усилить состав «Кристал Пэлас» зимой. Летом клуб интересовался Чаловым

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал о планах по усилению команды во время зимнего трансферного окна.

— На самом деле мы не имеем планов заходить на трансферный рынок, но я пытаюсь убедить американских владельцев, что это то, что нам действительно нужно сделать в январе, — приводит слова Ходсона Evening Standard. - Я думал, что мы должны были сделать это летом, но нам и не удалось найти игроков, которые, как мы думали, были необходимы для улучшения состава команды.

Летом сообщалось, что «Кристал Пэлас «предлагал за форварда ЦСКА Федора Чалова 23 миллиона фунтов стерлингов.