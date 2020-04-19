HITC призывает «Тоттенхэм» вернуться к варианту с Дзюбой

Британское издание HITC призывает «Тоттенхэм» подисать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Ранее форвард рассказывал об интересе к нему со стороны лондонского клуба.

— Приоритетом для «Тоттенхэма» должно являться подписание сменщика для Кейна перед началом следующего сезона, — отмечают в издании. - 31-летний россиянин из тех футболистов, которых так любит Моуринью. Дзюба может скидывать мячи на партнеров, да и сам забивать голы не стесняется.

Российский нападающий записал в текущем сезоне на свой счет 15 мячей и 12 результативных передач во всех турнирах, что является фантастической продуктивностью. Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом, его можно будет получить бесплатно. Подписание свободного агента с таким опытом будет очень умным ходом.

Если удастся сохранить Кейна и заполучить для него компетентного сменщика вроде Дзюбы, «Тоттенхэм» решит свои проблемы с атакой, а у Моуринью появится очень хороший шанс провести успешный первый полноценный сезон в клубе.