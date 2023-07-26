Хендерсон попрощался с «Ливерпулем» перед переходом в «Аль-Иттифак»
Полузащитник «Ливерпуля» Джоржан Хендерсон попрощался с болельщиками клуба.
«Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать «прощай». Я всегда буду «красным». До самой смерти. Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни» — написал Хендерсон в своих соцсетях.
33-летний игрок переходит в «Аль-Иттифак». Он подпишет контракт на три года. «Ливерпуль» получит за Хендерсона 12 миллионов фунтов (13,8 миллиона евро).
Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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12
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
|0
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|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
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|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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