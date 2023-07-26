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Хендерсон попрощался с «Ливерпулем» перед переходом в «Аль-Иттифак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Джоржан Хендерсон попрощался с болельщиками клуба.

«Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать «прощай». Я всегда буду «красным». До самой смерти. Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни» — написал Хендерсон в своих соцсетях.

33-летний игрок переходит в «Аль-Иттифак». Он подпишет контракт на три года. «Ливерпуль» получит за Хендерсона 12 миллионов фунтов (13,8 миллиона евро).

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Джордан Хендерсон
ФК Аль-Иттифак
ФК Ливерпуль
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