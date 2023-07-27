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Сегодня, 06:11

Гвардиола объяснил, почему Холанн забивает много голов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Баварией» (2:1) в товарищеском матче выразил надежду, что нападающий Эрлин Холанн забьет много голов в новом сезоне.

«Сможет ли Холанн забить еще больше в новом сезоне? Знаете, когда игрок забивает столько голов в АПЛ (36 в сезоне-2022/23), а во всех турнирах больше 50 (52 в 53 матчах), это в первую очередь то, что у него много таланта, а уж потом потому, что у него хорошая связь с товарищами по команде. Он не может делать это один. У нас есть невероятный игрок впереди с отличным видением игры, поэтому он помогает нам, а мы помогаем ему. Я надеюсь, что это будет продолжаться», — цитирует L'Equipe Гвардиолу.

В следующем товарищеском матче «Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико». Встреча запланирована на 30 июля, 14.00 по московскому времени.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; обыграл &laquo;Баварию&raquo; в&nbsp;товарищеском матче. «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в товарищеском матче
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
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