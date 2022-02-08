Гвардиола с юмором ответил на вопрос об игроках «Манчестер Сити» в баре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с юмором ответил на вопрос об игроках команды Кайле Уокере, Джеке Грилише и Рияде Махрезе, которые посетили бар в Манчестере на выходных.

«Я очень расстроен, потому что они не пригласили меня, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — Это мне не нравится. Надеюсь, в следующий раз они позовут меня. На видео не понятно, что именно произошло. Ужинают вместе, наслаждаются временем, которое проводят с с сотрудниками клуба. Но они будут оштрафованы, потому что они не пригласили меня«.

Также тренер ответил, считаете ли он, что к его подопечным относятся несправедливо.

«В данном случае — да», — сказал он.

После 23 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу.