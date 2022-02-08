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Сегодня, 21:15

«Манчестер Юнайтед» готов платить Араухо 10 миллионов евро в год

Анна Горшкова
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение защитнику «Барселоны» Рональду Араухо.

Как сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дарио Монтеро, английский клуб готов платить 22-летнему игроку 10 миллионов евро в год.

Ранее информировалось, что интерес к Араухо также проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

Контракт уругвайского футболиста с «Барселоной» действует до лета 2023 года. Стороны еще не договорился о новом соглашении.

В текущем сезоне 22-летний Араухо сыграл за каталонский клуб 25 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt87a5ce1a0d2b8094
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2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
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 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
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 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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