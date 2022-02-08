«Манчестер Юнайтед» готов платить Араухо 10 миллионов евро в год

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение защитнику «Барселоны» Рональду Араухо.

Как сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дарио Монтеро, английский клуб готов платить 22-летнему игроку 10 миллионов евро в год.

Ранее информировалось, что интерес к Араухо также проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

Контракт уругвайского футболиста с «Барселоной» действует до лета 2023 года. Стороны еще не договорился о новом соглашении.

В текущем сезоне 22-летний Араухо сыграл за каталонский клуб 25 матчей во всех турнирах и забил три гола.