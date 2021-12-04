Хаверц получил травму в матче против «Вест Хэма»
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:3), сообщает BBC.
22-летний немец был заменен уже в перерыве встречи. Подробности травмы и сроки восстановления игрока станут известны после медицинского осмотра.
В текущем сезоне АПЛ на счету Хаверца 12 матчей, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
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