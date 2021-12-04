«Вест Хэм» вырвал победу у «Челси», команда Тухеля потерпела второе поражение в сезоне
«Вест Хэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии на последних минутах вырвал победу у «Челси». «Молотобойцы» одолели соперника со счетом 3:2.
Команда Томаса Тухеля потерпела второе поражение в сезоне. «Синие» продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 33 очка, но теперь у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» есть шанс обойти лондонский клуб.
«Вест Хэм» набрал 27 очков и укрепился на четвертой строчке.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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