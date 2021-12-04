Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Хэм» вырвал победу у «Челси», команда Тухеля потерпела второе поражение в сезоне

17:25
4 декабря. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 3:2. Фото ФК «Вест Хэм»., photo.khl.ru
4 декабря. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 3:2. Фото ФК «Вест Хэм»., photo.khl.ru
Теги:

«Вест Хэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии на последних минутах вырвал победу у «Челси». «Молотобойцы» одолели соперника со счетом 3:2.

Команда Томаса Тухеля потерпела второе поражение в сезоне. «Синие» продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 33 очка, но теперь у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» есть шанс обойти лондонский клуб.

«Вест Хэм» набрал 27 очков и укрепился на четвертой строчке.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
04 дек, 15:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
3:2
Челси
Голы
Тиагу Силва, 28 (0:1), Лансини, 40 (1:1), Маунт, 44 (1:2), Боуэн, 56 (2:2), Масуаку, 87 (3:2)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Зума (Пабло Форнальс, 71 ) Цоуфал Доусон Диоп Джонсон (Масуаку, 45+2 ) Лансини (Бенрама, 85 ) Соучек Райс Антонио Боуэн
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Пулишич, 73) Кристенсен Тиагу Силва Джеймс Жоржиньо Лофтус-Чик Маунт Зиеш (Хадсон-Одои, 64) Хаверц (Лукаку, 46)
Предупреждения
Цоуфал 90  -  Жоржиньо 23, Джеймс 90, Кристенсен 90
Судьи
Марринер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ахмат 1
2-й тайм

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки: как канадского тренера выгнали из России
Названа одна из версий инцидента с самолетом Магадан–Новосибирск
0