Тухель: «Сложная игра с «Вест Хэмом», допустили много индивидуальных ошибок и были за это наказаны»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:3).

«Я бы не сказал, что «Челси» играл плохо, был хороший матч. Это сложная игра, мы допустили слишком много индивидуальных ошибок и были за это наказаны, — приводит слова тренера The Guardian. — Пас Жоржиньо назад? Это была не самая лучшая идея, отдавать мяч назад было не лучшим решением. Третий гол был очень неожиданным. Мы должны быть более точными и свести к минимуму количество ошибок».

После поражения «Челси» все равно продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 33 очка. На втором месте «Манчестер Сити», который отстает на одно очко (32).