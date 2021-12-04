Тухель: «Сложная игра с «Вест Хэмом», допустили много индивидуальных ошибок и были за это наказаны»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:3).
«Я бы не сказал, что «Челси» играл плохо, был хороший матч. Это сложная игра, мы допустили слишком много индивидуальных ошибок и были за это наказаны, — приводит слова тренера The Guardian. — Пас Жоржиньо назад? Это была не самая лучшая идея, отдавать мяч назад было не лучшим решением. Третий гол был очень неожиданным. Мы должны быть более точными и свести к минимуму количество ошибок».
После поражения «Челси» все равно продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 33 очка. На втором месте «Манчестер Сити», который отстает на одно очко (32).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю