Хавбек «МЮ» Фред рассказал о правилах, которые установил Эрик тен Хаг

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о правилах, которые установил главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Тен Хаг — хороший тренер, он очень нам помог. Теперь у нас есть индивидуальность, которую мы можем продемонстрировать другим командам. Он установил правила — не опаздывать, не совершать плохие поступки и всегда делать все возможное, чтобы помогать своему партнеру — и это важно. Мы прогрессируем с каждым днем», — приводит слова Фреда The Times.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

«Красные дьяволы» занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 20 матчей.