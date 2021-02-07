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Хамес, забив «МЮ», впервые за сезон отметился результативным действием на выезде

00:36
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес забил гол в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Для 29-летнего колумбийца это 12-е (5+7) результативное действие в составе «ирисок» в этом сезоне. При этом хавбек впервые отличился не на домашнем стадионе «Эвертона».

Хамес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, проведя в общей сложности 17 матчей во всех турнирах.

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