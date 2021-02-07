Хамес, забив «МЮ», впервые за сезон отметился результативным действием на выезде

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес забил гол в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Для 29-летнего колумбийца это 12-е (5+7) результативное действие в составе «ирисок» в этом сезоне. При этом хавбек впервые отличился не на домашнем стадионе «Эвертона».

Хамес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, проведя в общей сложности 17 матчей во всех турнирах.