Хамес, забив «МЮ», впервые за сезон отметился результативным действием на выезде
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес забил гол в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
Для 29-летнего колумбийца это 12-е (5+7) результативное действие в составе «ирисок» в этом сезоне. При этом хавбек впервые отличился не на домашнем стадионе «Эвертона».
Хамес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, проведя в общей сложности 17 матчей во всех турнирах.
12 — James Rodr?guez has been involved in 12 goals in all competitions for Everton this season (5 goals, 7 assists), with this strike against Man Utd his first goal or assist away from Goodison Park. Star. #MUNEVE— OptaJoe (@OptaJoe) February 6, 2021
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