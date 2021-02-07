«Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью (3:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев отличились Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминэй. У гостей забивали Абдулай Дукуре, Хамес Родригес и Доминик Калверт-Льюин.

«МЮ» набрал 45 очков и занимает второе место. У лидирующего «Манчестер Сити» 47 очков при двух матчах в запасе. «Эвертон» имеет 37 очков и идет шестым

Чемпионат Англии. Премьер-лига

23-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 3:3 (2:0)

Голы: Кавани, 24 (1:0). Бруну Фернандеш, 45 (2:0). Дукуре, 49 (2:1). Хамес Родригес, 52 (2:2). Мактоминэй, 70 (3:2). Калверт-Льюин, 90+5 (3:3).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Гринвуд (Туанзебе, 90+3), Мактоминэй, Погба (Фред, 39), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.

«Эвертон»: Ольсен, Холгейт, Годфри, Кин, Динь, Дукуре (Кинг, 81), Дэйвис (Ивоби, 75), Андре Гомеш, Хамес Родригес (Сигурдссон, 69), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Шоу, 73. Кин, 80. Туанзебе, 90+5.

Судья: Мосс.

6 февраля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».