Хадсон-Одои может выбрать выступление за сборную Ганы вместо Англии
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, 20-летний игрок имеет двойное гражданство — Англия и Гана — и по правилам ФИФА имеет право на переход, потому что он не представлял сборную Англии в финальных матчах турниров, а все три его встречи за основную команду были сыграны до 21 года.
Ранее Хадсон-Одои отказался от вызова в сборную Англии на матчи отборочного раунда ЧМ-2022.
Хавбек выступал за сборную Англии всех возрастов. В минувшем сезоне Хадсон-Одои провел 37 матчей за «Челси», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю