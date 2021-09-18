Хадсон-Одои может выбрать выступление за сборную Ганы вместо Англии

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 20-летний игрок имеет двойное гражданство — Англия и Гана — и по правилам ФИФА имеет право на переход, потому что он не представлял сборную Англии в финальных матчах турниров, а все три его встречи за основную команду были сыграны до 21 года.

Ранее Хадсон-Одои отказался от вызова в сборную Англии на матчи отборочного раунда ЧМ-2022.

Хавбек выступал за сборную Англии всех возрастов. В минувшем сезоне Хадсон-Одои провел 37 матчей за «Челси», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.