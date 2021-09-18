18-летний Кайки из «Флуминенсе» провел первую тренировку с «Манчестер Сити»
Форвард «Флуминенсе» Кайки присоединился к «Манчестер Сити», сообщает Manchester Evening News.
Сообщалось, что английский клуб подписал 18-летнего бразильца за 10,5 млн евро. Игрок должен был присоединиться к «Сити» зимой, однако клуб решил ускорить переход футболиста. Кайки уже провел первую тренировку с главной командой.
В 2021 году Кайки провел 32 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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