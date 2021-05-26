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Защитник «Манчестер Сити» Канселу назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

06:40
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру футболиста.

«Я хочу закончить карьеру в «Бенфике». В этом клубе я вышел на серьезный уровень, плюс, я — болельщик «орлов». Надеюсь, что однажды я выйду на поле в майке «Бенфики», — приводит Gazzetta dello Sport слова Канселу.

Канселу — воспитанник «Бенфики», он выступал за команду до июля 2015 года. С лета 2019 года 26-летний португалец играет за «Манчестер Сити», в сезоне-2020/21 он провел за «горожан» 43 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Champions-League/25-05-2021/cancelo-guardiola-city-perfezionista-che-sfida-col-chelsea-4101311547225_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FChampions-League%2F25-05-2021%2Fcancelo

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