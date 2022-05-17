Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может покинуть команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, представители 31-летнего немца ведут переговоры с клубом по поводу будущего футболиста. Шансы на уход игрока оцениваются как высокие, интерес к нему проявляют «Барселона», ряд немецких клубов и «Арсенал».

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 42 матчах за команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2023 года.