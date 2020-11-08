Гвардьола похвалил Стерлинга перед матчем с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением об игре нападающего команды, Рахима Стерлинга.
— Сейчас Рахим лучше, чем в момент, когда переходил в «Манчестер Сити», — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — Надеюсь, спустя еще 4 года он станет более совершенным игроком, чем сейчас. Стерлинг — исключительный футболист, один из самых выдающихся, с кем мне удалось поработать. У него огромное желание побеждать и становиться лучше, он очень многого заслуживает. Станет ли он одним из лучших в мире, если продолжит становиться сильнее? Я бы посоветовал ему не думать об этом. В этом нет смысла. Нужно просто наслаждаться жизнью, а кто станет лучшим — определит судьба.
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 8 ноября, начало — в 19.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.