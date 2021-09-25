«Манчестер Юнайтед» в добавленное время не забил пенальти и проиграл «Астон Вилле»
«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Астон Вилле» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Бирмингемцы одолели соперника со счетом 1:0.
Победный мяч на 88-й минуте встречи забил защитник Корнти Хос.
«МЮ» имел отличный шанс сравнять счет, но уже в добавленное время Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:1 (0:0)
Гол: Хос, 88.
Нереализованный пенальти: Бруну Фернандеш, 90+1 (мимо)
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу (Далот, 34), Магуайр (Линделеф, 67), Ван-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминай (Кавани, 82), Криштиану Роналду, Гринвуд.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Арчер, 86), Ингс (Буэндия, 78), Уоткинс.
Предупреждения: Шоу, 29. Макгинн, 66. Фред, 77. Кэш, 90.
Судья: Дин (Англия).
25 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю