Матич поделился первыми впечатлениями от работы с Рангником
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе под руководством нового главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.
«Конечно же, мы все хотим играть. У нас были проблемы из-за коронавируса, но теперь мы наконец вернулись к работе. Иногда бывает полезно отдохнуть, но никогда не здорово заболеть коронавирусом. Мы понимаем идеи Рангника, нам ясно, какой футбол он хочет ставить. У него всего понемногу, дело не только в прессинге. Футболисты должны быть физически и тактически подготовлены. У нас достаточно талантливых ребят в составе, чтобы быстро понять, что и как хочет делать Рангник», — приводит Daily Mail слова Матича.
Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в конце ноября нынешнего года. Команда занимает 6-е место в АПЛ с 27 очками в 16 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10342755/Manchester-United-desperate-return-action-against-Newcastle-reveals-Nemanja-Matic.html
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