Матич поделился первыми впечатлениями от работы с Рангником

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе под руководством нового главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

«Конечно же, мы все хотим играть. У нас были проблемы из-за коронавируса, но теперь мы наконец вернулись к работе. Иногда бывает полезно отдохнуть, но никогда не здорово заболеть коронавирусом. Мы понимаем идеи Рангника, нам ясно, какой футбол он хочет ставить. У него всего понемногу, дело не только в прессинге. Футболисты должны быть физически и тактически подготовлены. У нас достаточно талантливых ребят в составе, чтобы быстро понять, что и как хочет делать Рангник», — приводит Daily Mail слова Матича.

Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в конце ноября нынешнего года. Команда занимает 6-е место в АПЛ с 27 очками в 16 матчах.