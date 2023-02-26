Гвардиола рассказал об обязанностях игроков «Манчестер Сити» перед фанатами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об обязанностях игроков «горожан» перед болельщиками.

«У игроков будут проблемы, если они перестанут бороться за каждый гол. У них возникнут проблемы. Когда фанаты едут на матч 5-6 часов на машине, покупают билет... С нашими зарплатами нужно бегать даже при 3:0, 4:0, 5:0», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.