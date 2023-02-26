Грэм Поттер может покинуть пост главного тренера «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер может быть уволен после сегодняшнего матча АПЛ с «Тоттенхэмом». Игра начнется — в 16.30 мск.

По данным источника, владелец «Челси» Тодд Боэли верит в силы специалиста, однако, если лондонцы проиграют в матче против «шпор», функционер рассмотрит увольнение тренера.

«Челси» занимает десятое место в АПЛ после 23 туров. Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года.