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Сегодня, 08:23

Гвардиола рассказал о травмированных футболистах перед матчем «Сити» с «Шеффилдом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травмированных игроках перед домашнем матче 20 тура АПЛ с «Шеффилдом».

«По сравнению с прошлыми играми ничего не изменилось. Те же травмы плюс Джон Стоунз», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

У «Сити» повреждены полузащитник Кевин Де Брейне, вингер Жереми Доку и центральный нападающий Эрлинг Холан.

«Горожане» сыграют на поле с «Шеффилдом» 30 декабря. Начало — в 18.00 мск. В турнирной таблице АПЛ «Сити» находится на четвртом месте с 37-ю очками, при этом у команды Хосепа Гвардиолы игра в запасе по сравнению с конкурентами.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 - : -
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 - : -
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 - : -
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 15 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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