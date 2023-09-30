Гвардиола — о поражении от «Вулверхэмптона»: «Они очень хорошо играли и заслужили победу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в 7-м туре АПЛ.

«Поздравляем «Вулвз», они это заслужили. У нас были моменты, мы изо всех сил пытались справиться с их перемещениями, но они играли очень хорошо.

С «Ньюкаслом» (0:1 в Кубке английской лиги) мы играли намного лучше, чем сегодня, но теперь мы настраиваемся на следующий матч», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Несмотря на поражение, «Манчестер Сити» с 18 очками продолжает лидировать в АПЛ. В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Арсеналом». Встреча пройдет 8 октября.