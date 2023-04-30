Гвардиола поздравил Холанна с повторением рекорда по голам в сезоне
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал рекорд нападающего Эрлина Холанна по голам в сезоне.
«До того, как Уинстон Черчилль стал премьер-министром? Ух ты. Звучит давно. Поздравляю Эрлина. Это те достижения, которые отлично помогут нам достичь того, чего мы хотим», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн отметился голом в ворота «Фулхэма» в 34-м туре АПЛ. Этот гол стал для норвежца 50-м во всех турнирах в текущем сезоне. Подобного не случалось с игроками из чемпионата Англии с 1931 года, когда 50 мячей за «Астон Виллу» забил Том Уоринг.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
2
|Ман. Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
6
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
7
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
13
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
14
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|
19
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25-50
|28
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|4 : 1
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|3 : 1
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 3
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|34
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|20
|1
|5