Фоден побил рекорд Бускетса

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сыграл против «Брайтона» (3:0) в 30-м туре чемпионата Англии. Для него эта игра стала 50-й в стартовом составе «горожан» в АПЛ.

На данный момент английскому футболисту 21 год и 327 дней. Он стал самым молодым после Джо Харта игроком, сыгравшим 50 матчей за «Сити». Экс-вратарь команды в январе 2009 года сыграл 50-й матч в старте «горожан» в возрасте 21 года и 287 дней.

Кроме того, Фоден стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе в 50 играх высшего дивизиона под руководством Пепа Гвардиолы, обогнав Серхио Бускетса из «Барселоны», который достиг этой отметки в ноябре 2010 года в возрасте 22 года 120 дней.