«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Атлетико» Льоренте
14:14
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Атлетико» Маркосом Льоренте, сообщает Mirror.
По информации источника, «красные дьяволы» готовятся сделать предложение по 26-летнему испанцу в размере 68 миллионов фунтов в летнее трансферное окно. Сообщается, что мадридский клуб пытается удержать футболиста и предлагает ему новый контракт на улучшенных условиях.
В сезоне-2020/21 Льоренте провел 43 матча за «Атлетико», на его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 63 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/man-utd-transfer-bissouma-llorente-24094155
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