Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Атлетико» Льоренте

14:14
Теги:

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Атлетико» Маркосом Льоренте, сообщает Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» готовятся сделать предложение по 26-летнему испанцу в размере 68 миллионов фунтов в летнее трансферное окно. Сообщается, что мадридский клуб пытается удержать футболиста и предлагает ему новый контракт на улучшенных условиях.

В сезоне-2020/21 Льоренте провел 43 матча за «Атлетико», на его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 63 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/man-utd-transfer-bissouma-llorente-24094155

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кто выступит от России в Лиге чемпионов? Попадет ли ЦСКА в Лигу конференций?
Видео: Почему Бузова Топалов и Макеева попали в больницу
Источник сообщил о пропаже воздушного судна в Красноярском крае
Даже не вызвали полицию — мать о халатности сада, потерявшего ребенка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд