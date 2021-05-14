«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Атлетико» Льоренте

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Атлетико» Маркосом Льоренте, сообщает Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» готовятся сделать предложение по 26-летнему испанцу в размере 68 миллионов фунтов в летнее трансферное окно. Сообщается, что мадридский клуб пытается удержать футболиста и предлагает ему новый контракт на улучшенных условиях.

В сезоне-2020/21 Льоренте провел 43 матча за «Атлетико», на его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 63 миллиона фунтов.