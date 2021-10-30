Гвардиола о Зинченко: «Это очень качественный защитник, он никогда не ошибается»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об уровне футболиста «горожан» Александра Зинченко.

«Зинченко — очень сильная личность, он легко справляется с давлением. Александр — очень качественный левый защитник, он всегда сконцентрирован и не допускает ошибок. Раньше у нас были проблемы на этой позиции, за исключением моего первого сезона здесь, когда за нас выступали Клиши и Коларов. Зинченко прекрасно адаптировался к этой позиции, к тому же, он сможет помочь и в полузащите, если команде понадобится. Он отлично понимает игру и здорово действует на футбольном поле. Пока что Кайл Уокер и Жоау Канселу справлялись со своей работой, но сезон длинный, поэтому Зинченко нам нужен. Я рад, что он восстановился от травмы», — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.

В сезоне-2021/22 Зинченко провел 4 матча за «Манчестер Сити» и не отличился результативными действиями. 27 октября 24-летний украинец вышел на поле впервые за 2 месяца, он принял участие в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Вест Хэма» (0:0; 3:5 — по пенальти).