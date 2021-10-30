Клопп высказался о травмах в «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травмированных игроках в команде.
«У нас сейчас осталось четыре полузащитника, хотя в начале сезона было восемь, это не круто. Не знаю, как решать такие проблемы. Можно купить еще пять игроков в трансферное окно, тогда мы никогда не будем испытывать проблем ни на одной из позиций. Единственное решение проблем, связанных с травмами, — использовать тех игроков, которые у нас есть», — цитирует Клоппа The Telegraph.
«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 балл.
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