Гвардиола — о победе над «Лестером»: «На самом деле это был странный матч»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (6:3).
«Стоит признать, что на такую игру приятно смотреть. Главное, что для нас — это 3 очка в копилку. На самом деле это был странный матч.
Мы смогли создать столько моментов благодаря мастерству наших игроков. Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут это сделать без мастерства игроков", — приводит слова испанца BBC.
Следующий матч в АПЛ «Манчестер Сити» проведет 29 декабря на выезде против «Брентфорда».
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