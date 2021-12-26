Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (6:3).

«Стоит признать, что на такую игру приятно смотреть. Главное, что для нас — это 3 очка в копилку. На самом деле это был странный матч.

Мы смогли создать столько моментов благодаря мастерству наших игроков. Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут это сделать без мастерства игроков", — приводит слова испанца BBC.

Следующий матч в АПЛ «Манчестер Сити» проведет 29 декабря на выезде против «Брентфорда».