Джон Терри близок к возвращению в «Челси»
Бывший капитан «Челси» Джон Терри может вернуться в лондонский клуб. 41-летний специалист может получить работу в академии «синих» и помогать развивать молодых игроков, сообщает The Athletic.
Почву для возвращения в «Челси» подготовили его бывший товарищи по команде Петр Чех и Карло Кудичини, которые также работают в структуре клуба. Также в возвращении Терри был заинтересован директор академии Нил Бат.
Отметим, что с 2018 по 2021 год Терри работал помощником главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита, однако покинул клуб после увольнения Смита.
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