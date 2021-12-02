Гвардиола о матче с «Астон Виллой»: «Джеррард уже отличный тренер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 14-го тура АПЛ и поделился мнением о главном тренере «виллианов» Стивене Джеррарде.

«Мы провели потрясающий матч, потому что я понимаю, насколько хороша «Астон Вилла». Стивен Джеррард уже отличный тренер. «Астон Вилла» точно понимает, чего хочет, плюс в этой команде очень качественный подбор футболистов. Мы провели 90 безупречных минут и не позволили сопернику создать много моментов, несмотря на его сильный состав.

Я говорил игрокам, что травмированные нам не помогут, но поможет академия. Когда на поле нет Де Брейне и Фила Фодена, нам трудно контратаковать, но гол Бернарду Силвы получился исключительным", — приводит BBC слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 32 очками в 14 матчах. «Астон Вилла» идет на 13-й строчке с 16 очками в 14 играх.