Рангник хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Лейпцига» Нкунку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы клуб приобрел полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что немецкий специалист также хочет видеть в команде полузащитника «Лейпцига» Амаду Айдара. Оба игрока знакомы ему по совместной работе в немецком клубе.

В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку забил 13 мячей и отдал девять результативных передач в 20 матчах. На счету 23-летнего три гола в 17 встречах.