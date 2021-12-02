Рангник хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Лейпцига» Нкунку
09:48
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы клуб приобрел полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Кристиан Фальк.
Напомним, что немецкий специалист также хочет видеть в команде полузащитника «Лейпцига» Амаду Айдара. Оба игрока знакомы ему по совместной работе в немецком клубе.
В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку забил 13 мячей и отдал девять результативных передач в 20 матчах. На счету 23-летнего три гола в 17 встречах.
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