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Рангник хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Лейпцига» Нкунку

09:48
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы клуб приобрел полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что немецкий специалист также хочет видеть в команде полузащитника «Лейпцига» Амаду Айдара. Оба игрока знакомы ему по совместной работе в немецком клубе.

В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку забил 13 мячей и отдал девять результативных передач в 20 матчах. На счету 23-летнего три гола в 17 встречах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/cfbayern/status/1466004351692980226

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Карен Саркисян все материалы автора

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