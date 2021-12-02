Зинченко о победе «Ман Сити» над «Астон Виллой»: «Тяжелая игра против сильного соперника, но прекрасный результат»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Тяжелая игра в гостях против сильного соперника, но прекрасный результат», — написал Зинченко в Instagram.

Полузащитник провел на поле всю встречу. В нынешнем сезоне 24-летний украинец сыграл в девяти играх за «Манчестер Сити» и не отметился результативными действиями.

После 14 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 32 очка и занимают второе место в турнирной таблице.