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Зинченко о победе «Ман Сити» над «Астон Виллой»: «Тяжелая игра против сильного соперника, но прекрасный результат»

Зинченко назвал прекрасным результатом победу «Манчестер Сити» над «Астон Виллой»
10:55
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Тяжелая игра в гостях против сильного соперника, но прекрасный результат», — написал Зинченко в Instagram.

Полузащитник провел на поле всю встречу. В нынешнем сезоне 24-летний украинец сыграл в девяти играх за «Манчестер Сити» и не отметился результативными действиями.

После 14 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 32 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CW9Vhrms4Yu/

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Карен Саркисян все материалы автора

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