Ляказетт не намерен продлевать контракт с «Арсеналом»
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт отклонил предложение о продлении контракта. Француз намерен покинуть лондонский клуб следующим летом в качестве свободного агента, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «канониры» были готовы предложить 30-летнему французу краткосрочную сделку до конца июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Ляказетт провел 11 матчей за «Арсенал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Контракт форварда с «канонирами» действует до конца июня 2022 года.
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