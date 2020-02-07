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Гринвуд отказался от сотрудничества с ведущими агентствами. Его интересы будет представлять отец

23:22
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отверг предложения о сотрудничестве от ведущих агентств, которые желали заполучить его в свои клиенты. 18-летний англичанин принял решение, что его интересы и дальше будет представлять отец, сообщает Daily Mail.

Гринвуд — воспитанник академии «Юнайтед». В нынешнем сезоне он забил 10 голов за «МЮ» во всех турнирах.

Именно Гринвуд-старший договаривался с «Юнайтед» о первом профессиональном контракте для своего сына в 2018 году. Он же участвовал в согласовании нового трудового договора в октябре.

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