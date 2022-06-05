Грилиш сказал, что намерен выиграть все трофеи с «Манчестер Сити» в следующем сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о намерении выиграть все трофеи с английским клубом в следующем сезоне.

«Представляете, что бы сказали критики, если бы я ничего не выиграл в своем первом сезоне особенно после той огромной суммы, которую заплатили за мой трансфер.

Я могу доказать, что они ошибаются, даже сидя дома с медалью АПЛ — это мечта, ставшая явью. Я просто хочу выигрывать все турниры, в которых участвую. Мы хотим побеждать. В конце своей карьеры вы оглядываетесь назад на свои медали и на то, что вы выиграли.

Я не говорю, что хочу выиграть только Лигу чемпионов в следующем году, хочу все выиграть: Кубок Англии, Кубок английской лиги, Премьер-лигу. Именно для этого я пришел сюда», — цитирует Грилиша Mirror.

«Манчестер Сити» стал победителем чемпионата Англии сезона-2021/22. «Ливерпуль» занял второе место, отстав на 1 очко.