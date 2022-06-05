«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» провели переговоры с мамой Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», сообщает инсайдер Николо Скира.

Английские клубы уже провели переговоры с матерью игрока, которая также выполняет функции его агента.

Туринский «Ювентус» готов продать 27-летнего французского футболиста за 15 миллионов евро. Контракт между сторонами истекает через год.

В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал в них 2 голевые передачи.