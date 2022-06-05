Хавбек «МЮ» Фернандес рассказал о целях команды на следующий сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандес рассказал о целях на следующий сезон. Он также признался, что расстроен итогом минувшего розыгрыша.

«Огорчен ли я, что мы не сыграем в Лиге чемпионов в следующем сезоне? Я очень сильно огорчился, если бы меня вообще лишили возможности выходить на поле. «МЮ» должен играть в Лиге чемпионов. Но в следующем сезоне мы сыграем в Лиге Европы. Хотим выиграть этот турнир. Постараюсь быть максимально полезным в новом сезоне», — цитирует португальца A Bola.

По итогам минувшего сезона «красные дьяволы» закончили на шестом месте в АПЛ. В этом сезоне он провел 36 матчей в чемпионате Англии, забив 10 голов и сделав 6 ассистов.