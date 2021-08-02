Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Грилиш готов продлить контракт с «Астон Виллой», если переход в «Манчестер Сити» не состоится

22:16
Теги:

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити», пишет журналист Фабрицио Романо.

Игрок может принять предложение «Астон Виллы» по поводу нового контракта на улучшенных условиях, если на этой неделе не состоится его переход в «Манчестер Сити». Действующий контракт англичанина рассчитан до июня 2025 года.

Сообщается, что «горожане» готовы заплатить за 25-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов (117 миллионов евро).

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»
Как по знаку зодиака узнать предпочтения человека в сексе
Госдеп США объяснил требование к 24 российским дипломатам покинуть страну
Кадры мощного торнадо, унесшего жизни 2 взрослых и ребенка под Тверью
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд