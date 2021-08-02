Грилиш готов продлить контракт с «Астон Виллой», если переход в «Манчестер Сити» не состоится

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити», пишет журналист Фабрицио Романо.

Игрок может принять предложение «Астон Виллы» по поводу нового контракта на улучшенных условиях, если на этой неделе не состоится его переход в «Манчестер Сити». Действующий контракт англичанина рассчитан до июня 2025 года.

Сообщается, что «горожане» готовы заплатить за 25-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов (117 миллионов евро).

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.