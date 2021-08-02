Матеус Перейра в социальных сетях объявил о желании покинуть «Вест Бромвич»

Полузащитник Матеус Перейра в социальных сетях объявил о своем желании уйти из «Вест Бромвича» в летнее трансферное окно.

«Дрозды» вылетели по итогам прошлого сезона английской премьер-лиги в чемпионшип, поэтому лидер команды хочет найти себе новый клуб.

При этом, сам 25-летний бразилец уточняет, что намерен покинуть Вест Бромвич «честно и правильно» и не намерен идти на конфликт.

В прошлом сезоне АПЛ Матеус Перейра провел за «Вест Бромвич» 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.