«Челси» должен будет заплатить «Интеру» за Лукаку более 100 миллионов евро

«Челси» не оставляет попыток приобрести нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Лондонский клуб получил информацию, что за трансфер 28-летнего бельгийца клуб должен будет заплатить более 100 миллионов евро, утверждает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что лондонцы уже два раза делали предложение о покупке форварда, однако «наррадзури» оба раза ответили отказом.

Сам футболист отказался от зарплаты в 12 миллионов евро в «Челси».

В прошлом сезоне серии А Лукаку сыграл в 36 поединках, в которых отметился 24 мячами и 10 ассистами. Нынешний контракт форварда с «Интером» рассчитан до лета 2024.