Главный тренер «Челси»: «Есть те, кто считает, что проблема во мне, но я так не считаю»

Грэм Поттер не видит своей вины в неудачах «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением по поводу критики в его адрес после поражения в матче 24-го тура АПЛ от «Саутгемптона» (0:1).

«Есть те, кто считает, что проблема во мне, но я так не считаю. Однако я не такой высокомерный, чтобы запрещать им высказывать свое мнение», — цитирует Поттера Evening Standard.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко за 23 матча. 26 февраля «синие» сыграют с «Тоттенхэмом». Начало — в 16.30 мск.