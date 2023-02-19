Эрик тен Хаг назвал Фернандеша примером для всех игроков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре футболиста своей команды Бруну Фернандеша.

«Бруну способен справляться с по-настоящему серьезной нагрузкой и может выдержать много матчей. Он настоящий пример для всей команды», — цитирует тен Хага Goal.

В этом сезоне Фернандеш провел за «МЮ» 35 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

После 23 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков.