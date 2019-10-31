Гранит Джака: «В социальных сетях я получал ужасные сообщения от фанатов»

Капитан «Арсенала» Гранит Джака объяснил, чем был вызван его конфликт с фанатами лондонского клуба. 27-летнего футболиста освистывали болельщики собственной команды по ходу матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2).

— Я хотел бы объяснить свои действия, — написал Джака в Instagram. — Теперь все обдумал — это лучше, чем сгоряча что-то предпринимать. То, что происходило во время моей замены — задело меня. Я люблю этот клуб и отдаю все силы, когда на поле и за его пределами.

Болельщики оскорбляли меня во время матчей, в социальных сетях я получал ужасные сообщения. Люди писали что-то типа: «Мы сломаем тебе ноги. Убьем твою жену. Надеюсь, у твоей дочери будет рак». Это взбесило меня, и я достиг точки кипения.

Я выказал неуважение определенной группе фанатов «Арсенала». Я не хотел этого, жаль, что люди восприняли ситуацию так.

Хочу, чтобы мы вернулись к взаимному уважению, не забывая о том, что мы любим футбол. Давайте двигаться вперед вместе и смотреть в будущее с позитивом.

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