Роналду признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в марте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт клуба.

Он занял первое место в голосовании болельщиков. В борьбе за звание лучшего игрока месяца он обошел Джейдона Санчо и Фреда.

В марте 37-летний португалец сделал хет-трик в матче против «Тоттенхэма» (3:2) в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Роналду сыграл 24 матча за «МЮ» в АПЛ, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.