«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на 18-летнего полузащитника «Ренна» Угочукву

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Ренна» Лесли Угочукву, сообщает L'Equipe.

По информации источника, лондонские клубы впечатлены игрой 18-летнего француза в этом сезоне и рассматривают возможность покупки игрока в летнее трансферное окно. Сообщается, что за футболистом также следит дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2021/22 Угочукву забил 1 гол в 17 матчах за «Ренн». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.