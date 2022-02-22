Голкипер Менди считает, что его кандидатуру несправедливо проигнорировали при голосовании за «Золотой мяч»

Голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди считает, что его кандидатуру несправедливо проигнорировали при голосовании за «Золотой мяч». 29-летний футболист не получил ни одного балла.

«Лучшим ответом было продолжать выступать так, чтобы показать, что мое имя заслуживает быть в топ-30. Но думаю, тот факт, что африканец, оказал мне медвежью услугу, так как в прошлом году я не участвовал ни в каких международных соревнованиях», — цитирует Менди Mail Sport.

В этом сезоне голкипер провел лишь один матч за «Челси» в АПЛ.