Каррагер: «Манчестер Сити» может стать лучшей командой в истории АПЛ»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о лидерстве «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Сити»? Возможно мы сейчас наблюдаем за одной из лучших команд в истории АПЛ. А может и лучшей, если они снова станут чемпионами», — цитирует эксперта Sky Sports.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии команда лидирует с отрывом в 2 очка от ближайшего преследователя.