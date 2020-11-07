Главный тренер «Саутгемптона» заявил, что напуган выходом команды на первое место в АПЛ

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 8-го тура АПЛ, благодаря которой «святые» вышли на первое место в турнирной таблице.

— То, что делает моя команда сейчас — потрясающе, — приводит Sky Sports слова Хазенхюттля. — Сейчас все игроки находятся на высочайшем уровне. Если честно, то, что мы вышли на первое место, немного пугает, но не удивляет, я ведь вижу, над чем мы работаем.

На счету «Саутгемптона» 16 очков после 8 матчей. «Святые» опережают идущий вторым «Ливерпуль» по дополнительным показателям, однако у мерсисайдцев есть матч в запасе.