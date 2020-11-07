Главный тренер «Саутгемптона» заявил, что напуган выходом команды на первое место в АПЛ
Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 8-го тура АПЛ, благодаря которой «святые» вышли на первое место в турнирной таблице.
— То, что делает моя команда сейчас — потрясающе, — приводит Sky Sports слова Хазенхюттля. — Сейчас все игроки находятся на высочайшем уровне. Если честно, то, что мы вышли на первое место, немного пугает, но не удивляет, я ведь вижу, над чем мы работаем.
На счету «Саутгемптона» 16 очков после 8 матчей. «Святые» опережают идущий вторым «Ливерпуль» по дополнительным показателям, однако у мерсисайдцев есть матч в запасе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.